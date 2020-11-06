У квартирі на вулиці Бандери чадним газом отруїлися двоє дітей

На вулиці Бандери у Львові чадним газом отруїлося троє мешканців квартири. Серед постраждалих – двоє дітей віком 8 та 4 роки. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Мешканці квартири будинку №5 на вул. С. Бандери отруїлися чадним газом близько 21 год. 5 листопада.

Постраждалих у стані середнього ступеню важкості було госпіталізовано у лікувальні заклади Львова. Обставини події встановлюються.

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Львівський портал писав про те, як вчасно розпізнати симптоми отруєння чадним газом, які легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом, а також як вберегтися від тихого вбивці. Детальніше про це читайте тут.

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