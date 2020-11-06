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На Сихові водійка врізалася в електроопору і загинула

Соломія Головіна

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На вулиці Хуторівка у Львові 32-річна водійка «Рено-Лагуна» не впоралася з керуванням та врізалася в електроопору. Внаслідок отриманих травм вона загинула. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

 

Аварія сталася близько 02:20 год. 6 листопада.

«Мешканка м. Львова, не впоралась з керуванням та здійснила зіткнення з електроопорою. Внаслідок ДТП водій автомобіля загинула на місці події», – інформують у департаменті.

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Обставини події встановлюються.

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