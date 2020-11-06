Андрія Садового змусили вибачатися через поширення фейку

Міський голова Львова Андрій Садовий в ефірі програми Zaxid.net Live поширив фейк про львівського журналіста Віктора Біщука та некоректно висловився щодо редакційної політики телеканалу Львівської облради «Перший Західний». Про це повідомляє Львівський портал.

У четвер ввечері, 5 листопада, на сайті Zaxid.net вийшов ефір з Андрієм Садовим, присвячений політичним дебатам перед другим туром виборів голови Львівської ОТГ.

Під час розмови у Садового запитали, чому він не прийшов на дебати, які ще перед першим туром місцевих виборів організовував телеканал «Перший Західний». На це мер відповів, що такі дебати були нечесні і некоректні, бо їх фактично організували з ініціативи «Європейської солідарності».

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До цієї партії Андрій Садовий приписав і ведучого програми «Вибори-2020. Політичне ток-шоу» Віктора Біщука, який насправді ніколи не балотувався від «ЄС».

«Слухайте, наскільки я знаю, запрошували всіх кандидатів. Ніхто не прийшов, і це зрозуміло. Тому що цей телеканал фінансується за розпорядженнями голови обласної ради, який є кандидатом від ЄС. Ведучий тих дебатів – також хлопчина, який кандидував від партії ЄС. І Олег [Синютка] від ЄС. Це вони собі «втройом» зібралися, розумієте, і запросили інших кандидатів. Всі їм сказали «бай-бай», тому що це некоректно і нечесно», – сказав Андрій Садовий.

Такі заяви мера Львова обурили журналіста Віктора Біщука, який відразу спростував інформацію про його кандидування від «Європейської солідарності», а бачення Садового про роботу телеканалу назвав «збоченим і викривленим».

«Перше і головне для мене: отой, за словами Андрія Садового, «хлопчина, який кандидував від ЄС» – це, очевидно, я. Так-от, ці слова – очевидна брехня. Я ніколи нікуди не кандидував від «Європейської солідарності». І ніколи нікуди не кандидував від «Блоку Петра Порошенка». Негарно, Андрій Садовий! Друге – «втройом», звичайно ж, ніхто не збирався. Це збочене, викривлене, порочне уявлення про планування програм та ефірів на телеканалі. Принаймні це точно не про наш», – написав на своїй сторінці у Facebook Віктор Біщук.

Після розголосу вранці 6 листопада Андрій Садовий вибачився перед Віктором Біщуком у Facebook. Також мер телефонував журналісту, аби попросити пробачення.

На висловлювання Андрія Садового відреагувала й гендиректорка ТРК «Перший Західний» Ольга Цап, яка вимагає спростування й публічних вибачень мера Львова перед колективом каналу.

«…Обурливе і нице висловлювання Андрія Садового глибоко вразило нас усіх. Особливо шокувало журналістську спільноту зверхнє і не до діла панібратське висловлювання Андрія Садового про автора і ведучого проєкту «Вибори-2020», ведучого блоку «Битва за крісло мера» Віктора Біщука. Про фахового і порядного журналіста, досвідченого медійника, експерта у політичній проблематиці, а ще батька трьох дітей. Якого Андрій Садовий дозволив собі назвати «хлопчиною», та ще й неправдиво «приписати» Вікторові партійну приналежність та кандидування від «ЄС»… Особисті вибачення перед журналістом не применшують сказаного про телеканал та колектив. Тому ми не вважаємо вичерпаною ситуацію, вимагаємо від Андрія Садового публічно спростувати свої закиди до ТРК «Перший Західний» та вибачитися перед колективом за сказане в ефірі цього ж ЗМІ», – написала у Facebook Ольга Цап.

Згодом Андрій Садовий у Facebook таки попросив вибачення у колективу «Першого Західного» і пообіцяв, що принагідно вибачиться й в ефірі Zaxid.net Live.

Нагадаємо, видання Zaxid.net входить до медіахолдингу ТРК «Люкс», яке належить дружині Андрія Садового Катерині Кіт. Журналісти цього видання під час виборчої кампанії-2020 кілька разів писали про те, що фейки поширює конкурент Садового на посаду голови Львівської ОТГ Олег Синютка.

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