20 листопада на площі Ринок відкриють ковзанку

Виконавчий комітет міськради Львова дозволив облаштувати на площі Ринок ковзанку. Вона працюватиме майже чотири місяці. Відповідне рішення прийняли у п’ятницю, 6 листопада, передає кореспондент Львівського порталу.

Дозвіл на встановлення сезонної льодової ковзанки отримала Науково-виробнича фірма «Відкриті комп’ютерні системи (ВІКОС)». Традиційно вона з’явиться з північної сторони площі Ринок.

Запрацює ковзанка з 20 листопада. Покататися всі охочі зможуть протягом чотирьох місяців, адже закриють ковзанку аж 10 березня.

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Своїм рішенням члени виконавчого комітету зобов’язали «Відкриті комп’ютерні системи» прибирати територію ковзанки, дотримуватись карантинного режиму та режиму тиші у вечірній і нічний час.

Зазначимо, що ковзанку на площі Ринок у Львові встановлюють вже десять років поспіль.

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