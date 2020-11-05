Правоохоронці викрили аферу з нерухомістю у центрі Львова на 10 млн грн

Правоохоронці викрили шахрайську схему заволодіння нерухомістю людей похилого віку у центрі Львова. Злочинці переєрестровували майно на підставних осіб, таким чином завдали потерпілим шкоду на загальну суму понад 10 мільйонів гривень. Про це Львівському порталу повідомили 5 листопада у пресслужбі обласної прокуратури.

У пресслужбі Нацполіції України заявили, що організатором злочинної групи був 44-річний львівський підприємець, якому допомагали ще кілька, зокрема співробітник однієї з райадміністрацій міста.

«На підставі фіктивних документів об’єкти нерухомості перереєстровувати на підставних осіб. З метою приховування попередніх незаконних реєстрацій у реєстрі речових прав на нерухоме майно зловмисники продавали об’єкти «своїм» особам – незахищеним верствам населення. В подальшому переоформлені таким чином об’єкти перепродавали добросовісним покупцям. Отримані від продажу кошти розподіляли між усіма учасниками злочинної групи», – йдеться в повідомленні поліції.

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У поліції додали, що за такою схемою зловмисникам вдалося заволодіти об’єктами нерухомості – нежитловими приміщеннями, що належать територіальній громаді міста. Сума збитків становить майже 600 тисяч гривень.

У пресслужбі прокуратури Львівщини зазначили, що злочинці заподіяли потерпілим шкоду на загальну суму 10 902 223 грн. За такою схемою фігуранти заволоділи 8 об’єктами нерухомості потерпілих у місті Львові – нежитловими приміщеннями та квартирами.

«У ході проведення 34 обшуків за місцем проживання фігурантів, в автомобілях останніх та комунальних підприємствах вилучено: технічну документацію, телефони, флеш накопичувачі, комп’ютерну техніку, чорнові записи, печатку та інші документи, у яких міститься інформація про об’єкти нерухомості», – повідомили у прокуратурі.

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури повідомлено про підозри 3 учасникам організованої злочинної групи за заволодіння об’єктами нерухомості у центральній частині Львова (ч.ч. 3, 4 ст.190, ч.ч.3, 4 ст.358 КК України).

Всім підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. За вчинення вказаного злочину підозрюваним загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

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Фото: прокуратура