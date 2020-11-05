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У Кремлі відповіли на український «план миру»

Ольга Денисяка

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Прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що демілітаризація регіону і передача кордону розходяться з мінськими домовленостями. Про це він сказав у коментарі журналістам ТАСС, передає hromadske.

 

Речник Путіна заявив, що не володіє інформацією, чи передала Україна Москві свій план дій з досягнення миру на Донбасі.

Водночас, за його словами, пропозиція про проведення виборів на Донбасі при демілітаризації регіону і передачі кордону» розходиться з мінськими домовленостями».

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Також Пєсков сказав, що «зустріч «нормандської четвірки» заради самої зустрічі безглузда», результатом має стати щонайменше підбиття підсумків виконання «Мінську-2».

Нагадаємо, напередодні українська сторона підготувала для Тристоронньої контактної групи «План спільних кроків» із пропозицією повного припинення конфлікту й демілітаризації окремих районів Донецької та Луганської областей на початку 2021 року.

За словами голови делегації України в ТКГ, першого президента України Леоніда Кравчука, це має створити умови для проведення там місцевих виборів 31 березня 2021 року. Що саме пропонує українська сторона, читайте тут.

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