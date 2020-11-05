У Львові відкриють центр допомоги узалежненим підліткам

У Львові з’явиться перший в Україні центр допомоги узалежненим дітям та підліткам, який допомагатиме побороти алкогольну та наркотичну залежність, ігроманію. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«Центр підліткової адикції» для комплексної допомоги та профілактики узалежнень серед дітей та підлітків планують відкрити у Львові. Це перший в Україні заклад, який охоплюватиме всі рівні надання допомоги – від діагностики глибини проблеми і до формування нових життєвих навичок. Адже за останні роки в Україні зростають прояви залежностей серед підлітків: вживання психостимуляторів, наркотичних речовин, алкогольних напоїв, ігроманія.

Ініціаторами створення центру є Інститут психотерапії залежності спільно з БФ «Легіон Світла». Центр, який охоплюватиме відділення постійного та денного перебування, має на меті створити для підлітка стабільні, безпечні умови, в яких зможе нормалізувати його психоемоційний стан, дати інструменти впливу на найбільш важкі прояви залежної поведінки.

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На початковому етапі діяльності «Центр підліткової адикції» розрахований на одночасне перебування 20 дітей та підлітків і реабілітаційної команди з 8 фахівців.

За словами керівника Інституту психотерапії залежностей Світлани Михайлів, «Центр підліткової адикції» як пілотний проєкт зможе стати національним, а також об’єднувати передові наукові розробки, зокрема іноземних колег у сфері протидії залежності, матиме достатньо обґрунтованих даних для формування життєздатної державної політики у сфері розвитку дитини.

«Центр підліткової адикції» відкриють 6 листопада за адресою: вул. Кульпарківська, 95.

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