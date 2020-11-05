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Негативний ПЛР-тест не є обов'язковим для закриття лікарняного, – Ляшко

Соломія Головіна

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Негативний результат тесту полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) – не обов’язкова умова для закриття лікарняного після коронавірусної інфекції.  Сімейний лікар може закрити лікарняний без негативного ПЛР-тесту, оцінивши загальний стан пацієнта та тривалість захворювання.  Про це розповів санітарний лікар Віктор Ляшко під час брифінгу 5 листопада, передає УП.

 

«Велика кількість керівників закладів чомусь не допускає людей на роботу після того, як лікар закрив їм лікарняний. Вони вимагають негативного тесту полімеразної ланцюгової реакції. Це суперечить чинному законодавству», – наголосив Ляшко.

За словами санітарного лікаря, закриття лікарняного може відбуватися з трьох причин, які прописані в стандарті надання медичної допомоги хворим з коронавірусною хворобою.

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Сімейний лікар може перевести хворого в категорію одужавших, якщо:

пройшло 10 днів від першого дня симптомів, впродовж яких три дні були відсутні симптоми.

пройшло 10 днів від отримання позитивного результату ПЛР-тесту, впродовж яких три дні були відсутні симптоми.

отримав негативний тесту-ПЛР.

Віктор Ляшко просив утриматися від булінгу працівників з цього приводу, оскільки всі три фактори свідчать про те, що людина не може інфікувати інших.

«Всі три факти є рівноцінними, і сімейний лікар визначає, як закрити лікарняний. Тому при закритті лікарняного не повинно бути ніякого булінгу. Ми можемо спокійно приймати людей, які перехворіли, та допускати їх до колективу. Є науково доведені дані, рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я та стандарти МОЗ, які свідчать, що в цей період, якщо один із критеріїв дотриманий, то людина не може інфікувати іншу людину», – додав він.

Як повідомляв Львівський портал, в Україні лабораторно підтвердили 430 467 випадків коронавірусу. За минулу добу, 4 листопада, виявили 9850 нових хворих, що є новим рекордом.

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