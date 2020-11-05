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На Турківщині затримали 39-річного чоловіка, який вбив свого батька

Соломія Головіна

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У Турківському районі у будинку виявили тіло 69-річного господаря. Як з’ясували правоохоронці, до його вбивства причетний 39-річний син. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій поліції у Львівській області.

 

Поліцейським близько 6:30 год. 4 листопада надійшло повідомлення про те, що в одному з сіл району у власному будинку виявлено тіло 69-річного місцевого мешканця з ознаками насильницької смерті.

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Проведеними оперативно-розшуковими заходами поліцейські встановили, що до вбивства причетний 39-річний син загиблого, який мешкав разом з батьком.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1. ст.115 (умисне вбивство) ККУ. Тепер чоловіку загрожує до до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Зловмисника затримано, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.  Досудове розслідування триває.

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