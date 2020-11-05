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Львів’ян запрошують на IX Міжнародний фестиваль «Відкриваємо Падеревського»

Андрій Котенський

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Впродовж 6–15 листопада у Львові відбудеться IX Міжнародний фестиваль «Відкриваємо Падеревського». Організатором цієї щорічної події є польсько-українська фундація імені І. Я. Падеревського. Традиційно, співорганізатором фестивалю є Львівська національна філармонія імені М. Скорика. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

 

Фестиваль присвячений постаті видатного польського піаніста, композитора, політичного та суспільного діяча, Ігнація Яна Падеревського (1860-1941). Саме у Львові він як піаніст дав свої перші концерти у 1887 та 1889 роках, а вже після тріумфальних гастролей світом, у червні 1902 року, його виступ на сцені Скарбківського театру зібрав аншлаг! Через 8 років, у 1910-му, з нагоди 100-річчя з дня народження Ф. Шопена, І.Я. Падеревського зустрічали у Львові як справжнього наступника видатного польського романтика! Саме у цьому місті відбулися прем’єри його композицій, серед яких знаменита симфонія «Polonia», а також опера «Манру», яка, як і через сто років, «помандрувала» світом зі Львова!

У 2020 році, у зв’язку із карантинними обмеженнями, частина подій відбудеться в онлайн-форматі. Традиційно, концерти відбудуться за участі польсько-українського складу виконавців та колективів.

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Розпочнеться фестиваль у День народження Ігнація Яна Падеревського – 6 листопада, онлайн-концертом «Vivat, Paderewski!». У день народження Артиста і патрона Фестивалю молоді віртуози України, Польщі та Америки об’єднаються у спільній події. Музичні твори виконає молодь з рідної Вінниччини і так близького Львова, з коханої Батьківщини Польщі, а також другого дому композитора – США. Юні таланти, учні музичних шкіл Львова, Кракова, Вінниці та Чікаго заграють твори на честь І. Я. Падеревського.

Подія «Незалежна – Класично з Падеревським» (11 листопада) у певному сенсі стане традиційною, адже у ній поєднаються традиції, сформовані майже за десятилітню історію фестивалю: популяризація творчості Патрона та польсько-українське поєднання через мистецтво і культуру, а також присвята до Дня незалежності Польщі одного з концертів «Відкриваємо Падеревського».

Наступного дня, 12 листопада, на слухачів очікуватиме Віртуальна презентація опери «Манру», авторський проєкт «Повернення Манру» Польсько-української фундації ім.І.Я.Падеревського. Подія приурочена 120-ій річниці з дня відкриття Львівської опери і 160-річчя з дня народження І. Я. Падеревського.

Завершиться цьогорічний фестиваль концерт присвячений року Івана Павла ІІ (15 листопада). Відбудеться він у Латинському кафедральному соболі у Львові. Літературно-музична програма концерту складається з творів, пов’язаних з постаттю св. Івана Павла ІІ, з його поезією, улюбленими музичними творами, композиціями від епохи бароко до сучасності композиторів: М.Зєлєнького, С.Монюшко, І.Я. Падеревського, М.Гурецького, К.Шимановського.Вхід на подію вільний.

Квитки можна придбати у касі філармонії.

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