Хто претендує на Шевченківську премію-2021. Список

Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка завершив прийом документів і творів, що представлені на здобуття Національної премії 2021 року. Про це Львівському порталу повідомили у секретаріаті комітету.

Публікуємо повний список претендентів у шістьох номінаціях:

ЛІТЕРАТУРА

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Аніщенко Оксана Олександрівна. Книга поезій «Проростай».

Бережко-Камінська Юлія Миколаївна. Книга поезії «Невідворотне».

Гургула Ігор Васильович. Книга прози «Проза життя».

Жежера Віталій Миколайович. Цикл есеїв «Відкладене літо» та авторські колонки останніх років.

Запека Віталій Леонідович. Антивоєнний роман «Цуцик».

Князький Орест Миколайович. Книга любовної лірики «Таїна високої води».

Концевич Володимир Михайлович. Книга «Всім нам треба з Богом жити, Україну теж любити, Кобзаря всім пам’ятати, його мудрість шанувати».

Короненко-Слабошпицька Світлана Анатоліївна. Книги поезій «Містерії», «Замовлення на білоруську мову».

Лебедєва Катерина Володимирівна. Роман «22: Містичний випадок на Вознесенському узвозі у Києві».

Луцишина Оксана Петрівна. Роман «Іван і Феба».

Лучук Іван Володимирович. Книга «Антропос і бібліон: Есеї розмаїті».

Мастєрова Валентина Миколаївна. Роман «Тобі скажу».

Махно Василь Іванович. Роман «Вічний календар».

Михайлюта Олександр Олександрович. Роман «Падіння хв’юрера»

Ненцінський Анатолій Йосипович. Книга «Голоси і видіння».

Нестерчук Мирон Матвійович. Роман-балада «Блакитна сарна».

Поровський Микола Іванович. Повість «Щоб в синім небі – стрічка золота».

Рафєєнко Володимир Володимирович. Роман «Мондегрін (пісні про смерть і любов)».

Ремньов Микола Омелянович. Роман «Не плач, кохана!».

Стольников Владислав Феліксович. Книга віршів «Вітри на сполох».

Чипурка (Чепурко) Богдан Петрович. Книга поезій «Дивина».

Герасим’юк Олена. Книга поезій «Тюремна пісня».

ПУБЛІЦИСТИКА, ЖУРНАЛІСТИКА

Асєєв Станіслав Володимирович. Книга есеїв «В ізоляції».

Бебик Валерій Михайлович (автор і ведучий), Лященко Юрій Євгенович (генеральний менеджер проекту), Устюжаніна Анастасія Вікторівна (режисер Телеканалу «Київ»). Публіцистичний мульти-медіа проект «Український Херсонес: антична історія Севастополя / Ukrainian Chersonese: anantic history of Sevastopol».

Білозерська-Воронова (Білозерська) Олена Леонідівна. Книга «Щоденник нелегального солдата».

Гальченко Сергій Анастасійович. Книга «Остап Вишня. Невеселе життя. Документальна біохроніка».

Житня Людмила Миколаївна. Книга «Чорнобиль – очима жінок».

Кіпіані Вахтанг Теймуразович. Книга «Справа Василя Стуса».

Палинський Віктор Іванович. Книга есеїв про поетів, прозаїків, митців «Час творити».

Пепа Вадим Іванович. Книга «Слово про антського короля Божа».

Романчук Олег Костянтинович. Книга публіцистики воєнного часу «Не бійсь. Не зраджуй. Не мовчи».

Шевченко Володимир Станіславович. Трилогія про Устима Кармалюка: «Ой, Кармелюче, по світу ходиш», «Ой родився Кармалюка в селі на Поділлі…», «Вийся, вийся, хміль листатий».

МУЗИКА

Андрусик Олександра Сергіївна (директорка агенції), Шимальський Євген Володимирович (співзасновник агенції), Сула Катерина Олександрівна (виконавча продюсерка) – Музичне агентство «УХО». Цикл «Архітектура голосу».

Ботвінов Олексій Іванович (піаніст). Концертна програма «Йоганн Себастьян Бах «Гольдберг-варіації» для фортепіано».

Василевич Юрій Володимирович (сопрано саксофон, керівник), Мимрик Михайло Романович (альт саксофон), Москаленко Олександр Миколайович (тенор саксофон), Гданський Сергій Володимирович (баритон саксофон) – Київський квартет саксофоністів Національної філармонії України. Аудіальний проєкт «Український саксофон».

Козаренко Олександр Володимирович (піаніст). Цикл концертів: «Фортепіанна музика Миколи Лисенка у виконанні Олександра Козаренка», «Фортепіанна музика Анатолія Кос-Анатольського у виконанні Олександра Козаренка», «Фортепіанна музика Бориса Лятошинського у виконанні Олександра Козаренка».

Курач Юрій Володимирович (автор програми, генеральний директор-художній керівник, головний диригент Національної заслуженої капели бандуристів України імені Г.Майбороди). Концертна програма «Над Дніпровою сагою».

ВІЗУАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО

Вайсберг Матвій Семенович (художник), Живкова Олена Вікторівна (куратор, заступник з наукової роботи). Виставка «Матвій Вайсберг у музеї Ханенків».

Євсеєва Тетяна Миколаївна. Мистецький проєкт «Кам’яні вишиванки Нової Каховки» (дослідження, концептуалізація, захист, відновлення та популяризація культурної спадщини регіону).

Михайлов Борис Андрійович (художник). Відеопроєкція та фотоінсталяція «Випробування смертю».

Семенюк Василь Іванович (художник). Графічне оформлення книги «Кобзар», цикл живописно-графічних творів «Мій Шевченко».

Федірко Анатолій Миколайович (художник). Арт-проєкт «Арт фабрика ім.prof.К.Малевича».

КІНО

Васянович Валентин Миколайович (автор сценарію, режисер-постановник, оператор-постановник), Одуденко Владлен Володимирович (художник-постановник). Художній фільм «Атлантида».

Ворожбит Наталя Анатоліївна (режисер, автор сценарію). Фільм «Погані дороги».

Іллєнко Михайло Герасимович (автор сценарію, режисер), Різоль Андрій Володимирович (продюсер), Кришталович Олександр Петрович (оператор), Адамович Роман Сергійович (художник), Рада Іллєнко Іванна Михайлівна (виконавиця ролі Катерини). Національний фільм «ТОЛОКА».

ТЕАТР

Алєксєєв (Ар’є) Павло Валентинович (драматург) Жирков Станіслав Ігорович (режисер). Вистава «Слава Героям» Київського академічного театру «Золоті ворота».

Білоус Андрій Федорович (режисер, автор інсценізації (лібрето), перекладач), Колеснікова Ніна Анатоліївна (хореограф-постановник), Бекіров Усеін Різайович (композитор), Орлов Борис Анатолійович (художник-постановник, виконавець головної ролі). Вистава «Шинель» за однойменною повістю Миколи Гоголя Київського національного академічного Молодого театру.

Вовкун Василь Володимирович (режисер), Небесний Іван Васильович (композитор), Іпатьєва Ганна Вікторівна (художниця костюмів). Опера «Лис Микита» Івана Небесного Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької.

Лавренчук Євген Вікторович (режисер). Опера «LaTraviata» Одеського національного академічного театру опери та балету.

Маслобойщиков Сергій Володимирович (автор інсценізації, режисер-постановник, художник-сценограф), Рудюк Наталія Микитівна (художник по костюмах), Бегма Олександр Володимирович (композитор). Вистава «Verba» за мотивами драми-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня» Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

Трунова Тамара Вікторівна (режисер-постановник, співавтор музичного рішення), Ворожбит Наталя Анатоліївна (автор п’єси ), Черкашина Оксана Леонідівна (виконавиця ролі Наташі), Ісаєнко Андрій Миколайович (виконавець ролі Стаса), Ходос Валерія Ігорівна (виконавиця ролі Юлі). Вистава «Погані дороги» Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра.

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