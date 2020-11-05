Якої погоди чекати на Львівщині 6 листопада?

У п’ятницю, 6 листопада, у Львові та області синоптики прогнозують хмарну погоду без істотних опадів. Про це Львівському порталу повідомили в Укргідрометцентрі.

Температура повітря вночі становитиме від 2 до 4 градусів тепла, а вдень стовпчик термометра підніметься до максимальної позначки +8°C. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Хмарно з проясненням, без опадів.

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