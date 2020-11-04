У Городоцькому районі добу шукали двох зниклих дітей

У Городоцькому районі правоохоронці спільно з місцевими мешканцями розшукали двох зниклих школярів віком 9 та 16 років. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Як зазначають у поліції, 3 жовтня близько 10:00 год. надійшло повідомлення про те, що в одному з сіл району вийшли з дому та не повернулись двоє хлопців.

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До пошуків неповнолітніх були залучені оперативники карного розшуку, співробітники ювенальної превенції, екіпажі груп реагування патрульної поліції, дільничні офіцери територіального підрозділу поліції, нацгвардійці, а також мисливці та місцеві мешканці на чолі з головою сільради.

Хлопців розшукали здоровими та неушкодженими близько 11:00 год. 4 листопада. Протиправних дій щодо них скоєно не було. Зі школярами та їхніми родичами поліцейські провели профілактичну бесіду.

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Фото: поліція Львівщини