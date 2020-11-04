Кращою спортсменкою жовтня на Львівщині стала 19-річна велосипедистка

Звання найкращої спортсменки жовтня на Львівщині здобула 19-річна велосипедистка Соломія Лукачук. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Соломію Лукачук визнали кращою спортсменкою Львівської області у жовтні. Таку відзнаку вона отримала за свої спортивні досягнення.

Так, жовтень став особливо продуктивним для велосипедистки — на початку місяця у Львові на чемпіонаті України з велоспорту на треку Соломія Лукачук здобула золоті медалі у гонці темпо і в командному спринті, а також срібну медаль у командній гонці переслідування.

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Також у жовтні Соломія разом з іншою представницею Львівщини, Юлією Бірюковою, посіла четверте місце у командній гонці переслідування на дистанції 4 кілометри у складі збірної України на молодіжному чемпіонаті Європи з велоспорту на треку.

Зазначимо, що 19-річна Соломія Лукачук є майстром спорту України, однією з найкращих велосипедисток Львівщини. Вона є вихованкою ДЮСШ №9 м. Львова та студенткою 3 курсу Львівського фахового коледжу спорту.

Додамо, що на Львівщині щомісяця відзначають кращих спортсменів, зважаючи на їхні досягнення. Обирають їх під час голосування члени колегії управління фізичної культури та спорту ЛОДА та члени виконкому відділення НОК України у Львівській області.

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