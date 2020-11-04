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Кабмін ліквідував Державну соціальну службу України

Соломія Головіна

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Кабінет Міністрів України ліквідував Державну соціальну службу. Відповідну постанову ухвалили на засіданні уряду 4 листопада, передає Радіо Свобода.

 

Правонаступницею Державної соціальної служби України стане Національна соціальна сервісна служба України.

Наприкінці жовтня уряд призначив Владислава Машкіна головою Національної соціальної сервісної служби.

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За даними Мінсоцполітики, Національна соціальна сервісна служба України – новий центральний орган виконавчої влади, покликаний забезпечити «безперервність у реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення та захисту прав дітей в умовах завершального етапу територіально-адміністративної реформи».

Рішення про утворення Нацсоцслужби було ухвалено урядом 26 серпня.

Очікується, що апарат служби налічуватиме 120 співробітників, а також буде утворено 25 регіональних органів у обласних центрах і в Києві.

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