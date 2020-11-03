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В Україні ввели заборону на вилов риби

Андрій Котенський

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Любителям риболовлі нагадують, що із 1 листопада введена заборона вилову водних біоресурсів у зимувальних ямах. Вона поширюється як на промисловий, так і любительський вилов. Про це Львівському порталу повідомили у Асоціації рибалок України.

 

У багатьох областях заборона буде діяти аж до весняного нерестового періоду 2021 року, а в деяких лише в зимовий період.

З метою збереження рибного ресурсу регіональними органами рибоохорони створено інтерактивні онлайн карти з переліком зимувальних ям та їх географічними координатами. З ними можна ознайомитися на сайті Держрибагентства.

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«Масове скупчення риби – це природне явище, яке буває тільки два рази на рік: навесні під час нересту і восени, коли риба збирається біля зимувальних ям. У цей період дуже небезпечний браконьєрський незаконний вилов, який перетворюється на масове знищення риби. З настанням холодів у водоймах відбуваються зміни, які впливають на поведінку водних біоресурсів. У риби різко знижується активність, практично повністю припиняється споживання їжі, знижується частота серцевих скорочень, сповільнюються реакції на подразники. В цей час риба дуже вразлива, тому вона збирається в зграї та йде на зимівлю до зимувальних ям. Щоб зберегти рибні ресурси й оголошується заборона на вилов», – повідомили в асоціації рибалок України.

Водночас повідомляється, що риболовля у заборонений період дозволена на ділянках для любительського рибальства поза межами зимувальних ям. При цьому, любительський лов риби дозволяється зимовими вудками із вертикального блешнею з гачком, не більше №10. Загальна кількість гачків на водоймах загального користування не повинна перевищувати п’яти на рибалку.

Також необхідно дотримуватися норми добового вилову –  три кілограми на людину.

Порушників заборони притягуватимуть до відповідальності. Окрім штрафу за незаконний вилов нараховуються збитки за кожну виловлену рибину. Наприклад: судака – 510 грн, сома — 425 грн, форелі — 340 грн, щуки — 340 грн, сазана (коропа) — 306 грн, білого амура — 255 грн, товстолобика — 255 грн, білизни (жереха) — 255 грн, рибця звичайного — 255 грн, ляща — 170 грн, лина — 119 грн, плітки — 85 грн, краснопірки — 68 грн, підуста — 34 грн, плоскирки — 34 грн, карася – 17 грн тощо.

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