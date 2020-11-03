В Академії сухопутних військ вшанували воїнів-артилеристів та військових інженерів, які загинули на Донбасі

В Національній академії сухопутних військ ім. П. Сагайдачного вшанували воїнів-артилеристів та військових інженерів, які захищали Україну. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Академії сухопутних військ.

Розпочалися заходи з хвилини мовчання, якою особовий склад навчального закладу вшанував випускників Академії – артилеристів та військових інженерів, які до останньої краплі крові героїчно боронили Україну.

Реклама партнерів

Також спільно з військовими капеланами військовослужбовці помолились за упокій душ новітніх Героїв України, поклали квіти та запалили лампадки біля меморіалу пам’яті випускників Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Згодом було відзначено кращих офіцерів, курсантів, працівників факультетів ракетних військ і артилерії та підготовки спеціалістів бойового (оперативного) забезпечення. Їх було нагороджено відзнаками та грамотами.

«Від всього особового складу Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного та від себе особисто висловлюю вдячність за вашу нелегку та наднебезпечну, але таку важливу не лише для товаришів по зброї, а й для мирного населення, справу!», – привітав воїнів-артилеристів та військових інженерів начальник Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного генерал-лейтенант Павло Ткачук.

Фото: Академія сухопутних військ