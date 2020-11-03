У Львові відкрили ще один дитячий Центр раннього втручання

У Львові запрацював ще один Центр раннього втручання. Його відкрили на базі 1-ої міської лікарні для малечі із порушенням розвитку. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

Центр раннього втручання запрацював базі 1-ої міської клінічної лікарні (біля поліклініки на вул. Мазепи, 25). Тут із малюками віком до 3 років працюють фахівці, аби допомогти розвиватись, адаптуватись їм та їхнім батькам до життя в суспільстві.

Зараз реабілітацію проходять 10 діток. Курс реабілітації триває 10 днів. Всі заняття фінансує Національна служба здоров’я України, з якою 1-ша лікарня уклала договір.

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Головна особливість Центру адаптації полягає в тому, що фахівці працюють не лише з дитиною, яка має вади розвитку, а зі всією сім’єю.

Загалом послуга втручання призначена для того, щоб допомогти батькам, в яких народилась дитина з порушенням розвитку, з раннього віку працювати з нею, правильно доглядати і виробляти в неї навики, які допоможуть їй інтегруватися в суспільство і не відчувати себе обмеженою.

У новому Центрі раннього втручання працюють невролог, психолог, логопед і два фізіотерапевти (ерготерапевти). Ще планують ввести у штат лікаря лікувальної фізкультури і консультативних лікарів, таких як ортопед, окуліст.

Серед обладнання – спеціальне крісло, гірка, щоб навчити діток робити кроки, ігровий матрац для вправ, реабілітаційний столик.

«До нас на огляд усіх новонароджених діток Шевченківського району скеровують сімейні лікарі. Якщо у дитини є певні порушення розвитку, то ми працюємо з цією дитиною і її батьками, даємо рекомендації. Ми можемо навчити, як правильно годувати дитину, як дитину вчасно посадити, як і коли поставити на ніжки і навіть навчити ходити. Тут є психологічна підтримка батьків, які в таких ситуаціях не знають, що з дітьми робити. Бо дуже часто є патології, які не виявляються одразу, найчастіше це затримка мовленнєвого розвитку, аутизм. І чим швидше ми виявляємо затримки мовленнєвого розвитку, тим швидше ми можемо робити діагностику», – розповідає завідувач відділення Центру раннього втручання, лікар-невролог вищої категорії Юрій Копилюк.

Зазначимо, що Центр раннього втручання, відкритий на базі 1-ої міської лікарні, є вже третім у Львові. Такі заклади вже працюють при 4-ій поліклініці на Сихові, при 5-ій поліклініці, що у Залізничному районі.

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Фото: ЛМР