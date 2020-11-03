ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові відкрили ще один дитячий Центр раннього втручання

Наталя Дуляба

|

У Львові запрацював ще один Центр раннього втручання. Його відкрили на базі 1-ої міської лікарні для малечі із порушенням розвитку. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

 

Центр раннього втручання запрацював базі 1-ої міської клінічної лікарні (біля поліклініки на вул. Мазепи, 25). Тут із малюками віком до 3 років працюють фахівці, аби допомогти розвиватись, адаптуватись їм та їхнім батькам до життя в суспільстві.

Зараз реабілітацію проходять 10 діток. Курс реабілітації триває 10 днів. Всі заняття фінансує Національна служба здоров’я України, з якою 1-ша лікарня уклала договір.

Реклама партнерів

Головна особливість Центру адаптації полягає в тому, що фахівці працюють не лише з дитиною, яка має вади розвитку, а зі всією сім’єю.

Загалом послуга втручання призначена для того, щоб допомогти батькам, в яких народилась дитина з порушенням розвитку, з раннього віку працювати з нею, правильно доглядати і виробляти в неї навики, які допоможуть їй інтегруватися в суспільство і не відчувати себе обмеженою.

У новому Центрі раннього втручання працюють невролог, психолог, логопед і два фізіотерапевти (ерготерапевти). Ще планують ввести у штат лікаря лікувальної фізкультури і консультативних лікарів, таких як ортопед, окуліст.

Серед обладнання – спеціальне крісло, гірка, щоб навчити діток робити кроки, ігровий матрац для вправ, реабілітаційний столик.

«До нас на огляд усіх новонароджених діток Шевченківського району скеровують сімейні лікарі. Якщо у дитини є певні порушення розвитку, то ми працюємо з цією дитиною і її батьками, даємо рекомендації. Ми можемо навчити, як правильно годувати дитину, як дитину вчасно посадити, як і коли поставити на ніжки і навіть навчити ходити. Тут є психологічна підтримка батьків, які в таких ситуаціях не знають, що з дітьми робити. Бо дуже часто є патології, які не виявляються одразу, найчастіше це затримка мовленнєвого розвитку, аутизм. І чим швидше ми виявляємо затримки мовленнєвого розвитку, тим швидше ми можемо робити діагностику», – розповідає завідувач відділення Центру раннього втручання, лікар-невролог вищої категорії Юрій Копилюк.

Зазначимо, що Центр раннього втручання, відкритий на базі 1-ої міської лікарні, є вже третім у Львові. Такі заклади вже працюють при 4-ій поліклініці на Сихові, при 5-ій поліклініці, що у Залізничному районі.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: ЛМР

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Хто потрапив до новообраної Львівської міськради. Список
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Хто потрапив до новообраної Львівської міськради. Список

До Львівської міської ради пройшли п'ять партій, які розділили між собою 64 депутатських мандати. Про це йдеться у прото...

На Львівщині готують VIP-снайперів
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
На Львівщині готують VIP-снайперів

VIP-снайпер – це той, хто «полює» на відстані до 5 кілометрів і може тиждень перебувати у засідці. До цього портрету слі...

«Мене це стосується. А тебе?» – стартує національна благодійна акція на користь онкохворих дітей
Омелян ШЕВЧУК
«Мене це стосується. А тебе?» – стартує національна благодійна акція на користь онкохворих дітей

Каси супермаркетів «АТБ» по всій країні заполонили благодійні товари, обличчям  яких стали українські зірки кампанії: «М...

Зручно та безпечно: замовлення онлайн гарантовано якісних продуктів в «АТБ»
Анастасія ПИЖ
Зручно та безпечно: замовлення онлайн гарантовано якісних продуктів в «АТБ»

Україна впритул наблизилася до другої хвилі пандемії. Кількість нових випадків зараження коронавірусом за добу перевищил...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...