Організував борделі у Львові та Дніпрі: поліція затримала 29-річного сутенера

Поліцейські затримали 29-річного львів’янина, якого підозрюють у сутенерстві. Чоловік організував «будинки розпусти» в орендованих помешканнях у Львові та у Дніпрі, у яких жінки надавали платні сексуальні послуги. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Як встановили правоохоронці, 29-річний житель міста Львова разом із співучасниками організував чотири «будинки розпусти» в орендованих помешканнях у Львові та у Дніпрі. Там жінки надавали клієнтам платні сексуальні послуги, вартість яких починалась від 800 гривень і зростала в залежності від побажань клієнтів.

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2 листопада поліцейські провели десять санкціонованих обшуків у Львові та у Дніпрі, під час яких виявили та вилучили низку речових доказів. Зокрема, «чорнову» бухгалтерію, гроші, виручені від протиправної діяльності та інше.

Наразі триває досудове розслідування. Також вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від п’яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.

Також поліцейськими було встановлено, що чоловік причетний і до ряду розбійних нападів, скоєних у Львові у вересні. Тоді йому було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Проте, за рішенням суду, він був звільнений з-під варти під заставу.

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Фото: поліція