Підприємцю, який привласнив 6,5 млн грн на ремонті львівської лікарні, повідомили про підозру

Підприємцю, який привласнив 6,5 млн грн бюджетних коштів на ремонті дитячої лікарні у Львові, повідомили про підозру. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

У 2018 році між однією з комунальних лікарень Львівської обласної ради та ТзОВ, яке працює у сфері теплоенергетики, було укладено угоду на проведення ремонтно-реставраційних робіт будівлі лікарні з запровадженням енергозберігаючих технологій.

34-річний директор підприємства-підрядника протягом 2018-2019 років складав та підписував документи, зокрема, акти приймання будівельних робіт, у які вносив недостовірні дані щодо вартості блоків для заміни віконних та дверних конструкцій. Різниця між ринковою вартістю вікон та їх вартістю, згідно актів виконаних робіт, становить 6 585 588 гривень.

Реклама партнерів

3 листопада слідчі повідомили директору підприємства-підрядника про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах) Кримінального Кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років та з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: поліція