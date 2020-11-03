На трасі Київ-Чоп – потрійна ДТП. Є постражалий

У понеділок, 2 листопада, на трасі Київ-Чоп зіткнулися три автомобілі. У результаті ДТП травми отримав один з водіїв автівок. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

ДТП сталася о 21.30 на автодорозі «Київ-Чоп», що неподалік міста Буськ. Водій автомобіля «Шевроле» зіткнувся з тягачем «МАН», водій якого – 59-річний житель Черкащини, здійснював маневр повороту. Далі в «Шевроле» в’їхав мікроавтобус «Газель», яким керував 60-річний місцевий мешканець.

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Внаслідок ДТП водій «Шевроле», 35-річний мешканець Рівненщини, отримав травми та був госпіталізований.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на термін до трьох років. Досудове розслідування триває.

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Фото: поліція