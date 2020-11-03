ОСТАННІ НОВИНИ

На трасі Київ-Чоп – потрійна ДТП. Є постражалий

Вероніка Рой

|

У понеділок, 2 листопада, на трасі Київ-Чоп зіткнулися три автомобілі. У результаті ДТП травми отримав один з водіїв автівок. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

ДТП сталася о 21.30 на автодорозі «Київ-Чоп», що неподалік міста Буськ. Водій автомобіля «Шевроле» зіткнувся з тягачем «МАН», водій якого – 59-річний житель Черкащини, здійснював маневр повороту. Далі в «Шевроле» в’їхав мікроавтобус «Газель», яким керував 60-річний місцевий мешканець.

Реклама партнерів

Внаслідок ДТП водій «Шевроле»,  35-річний мешканець Рівненщини, отримав травми та був госпіталізований.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на термін до трьох років. Досудове розслідування триває.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: поліція

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Хто потрапив до новообраної Львівської міськради. Список
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Хто потрапив до новообраної Львівської міськради. Список

До Львівської міської ради пройшли п'ять партій, які розділили між собою 64 депутатських мандати. Про це йдеться у прото...

На Львівщині готують VIP-снайперів
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
На Львівщині готують VIP-снайперів

VIP-снайпер – це той, хто «полює» на відстані до 5 кілометрів і може тиждень перебувати у засідці. До цього портрету слі...

«Мене це стосується. А тебе?» – стартує національна благодійна акція на користь онкохворих дітей
Омелян ШЕВЧУК
«Мене це стосується. А тебе?» – стартує національна благодійна акція на користь онкохворих дітей

Каси супермаркетів «АТБ» по всій країні заполонили благодійні товари, обличчям  яких стали українські зірки кампанії: «М...

Зручно та безпечно: замовлення онлайн гарантовано якісних продуктів в «АТБ»
Анастасія ПИЖ
Зручно та безпечно: замовлення онлайн гарантовано якісних продуктів в «АТБ»

Україна впритул наблизилася до другої хвилі пандемії. Кількість нових випадків зараження коронавірусом за добу перевищил...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...