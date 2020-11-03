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Італійський суд виправдав українського нацгвардійця Віталія Марківа

Вероніка Рой

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Апеляційний суд Мілана зняв звинувачення з бійця Національної гвардії України Віталія Марківа і звільнив його з-під варти. Про це у Facebook повідомила омбудсмен Людмила Денісова.

 

« Україно, Віталія Марківа – виправдали! Міланський апеляційний суд виніс виправдувальний вирок у справі нашого Героя, повністю виправдавши його. Справедливість є», – написала Людмила Денісова.

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За її словами, Віталій Марків повертається українськими представниками на Батьківщину.

Заступник глави МВС України Антон Геращенко на своїй сторінці у Facebook також повідомив, що суд зняв усі звинувачення з Марківа.

«Рішенням апеляційного суду Мілану Віталій Марків звільнений від всіх обвинувачень. Ми всі ішли до цього 3 роки, 4 місяці і 4 дні…Віталій Марків вільний і повертається в Україну!», – написав Геращенко.

Як повідомляв Львівський портал, нацгвардійця Віталія Марківа, звинуваченого у причетності до вбивства італійського фотографа Андреа Роккеллі на Донбасі у 2014 році, суд Італії засудив до 24 років ув’язнення.

Фото: Людмила Денісова

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