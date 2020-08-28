«Перший львівський хмарочос» на площі Міцкевича збираються продати

Будинок книги у Львові, який розташовується на площі Міцкевича, 8 збираються продати. Із цього приводу міськрада звернулася до ПрАТ «НАК Надра України», яке є власником пам’ятки, із проханням в угоді продажу окремим пунктом прописати збереження історичної аптеки. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко.

«Офіційно звернулись від управління охорони історичного середовища в ПрАТ «НАК Надра України», щоб в угоді продажу був окремий пункт – про збереження автентичної аптеки», – зазначив посадовець.

У ЛМР обіцяють пильнувати, щоб після завершення аукціону першим кроком стало укладення охоронного договору на збереження всіх історичних елементів пам’ятки.

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Будинок на площі Адама Міцкевича, 8, відомий як «перший львівський хмарочос», споруджений в 1912—1921 роках. Здавна львів’яни звикли, що на першому поверсі цього будинку розташована книгарня, і народна назва його – «Будинок книги».

Щодо ініціативи ПрАТ «НАК Надра України» продати Будинок книги у Львові Всі пам’ятають нашу боротьбу за збереження… Posted by Andriy Moskalenko on Thursday, August 27, 2020

Нагадаємо, на початку січня 2019 року аптека, яка діяла з 1920 року у приміщенні на площі Міцкевича, 8, переїхала через умови, які висунули «Надра України». Через це у мерії почали бити на сполох і пообіцяли, що в цьому будинку таки буде працювати аптека, а не якийсь інший комерційний заклад. Втім через пів року історична аптека таки відновила роботу на площі Міцкевича,8.

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