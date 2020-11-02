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У Раві-Руській прикордонники знайшли в рейсовому автобусі три тисячі пачок контрабандних сигарет

Вероніка Рой

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У пункті пропуску «Рава-Руська» прикордонники виявили у рейсовому автобусі 3 тисячі пачок контрабандних сигарет. Перевезти сигарети до Польщі намагався водій автобуса. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівського прикордонного загону.

 

Рейсовий автобус прикордонники зупинили вранці 2 листопада на кордоні з Польщею.До сусідньої країни автобус рейсом «Херсон-Варшава» прямував через пункт пропуску «Рава-Руська». За кермом автобуса перебував українець.

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Під час проведення огляду транспортного засобу прикордонники спільно з працівниками митниці виявили приховані сигарети. Тютюнові вироби були запаковані у стелі, за обшивкою, в підлозі та під пасажирськими сидіннями.

Всього прикордонники дістали зі сховків 3000 тисячі пачок курива.  Усі виявлені сигарети, власником яких виявився водій, вилучено.

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Фото: прикордонники

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