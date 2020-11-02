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У Львівській філармонії відбудеться прем'єра дитячої опери першої української композиторки

Вероніка Рой

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У неділю, 8 листопада, у Львівській національній філармонії імені М. Скорика вперше в Україні прозвучить дитяча опера «Серце Оксани» першої професійної композиторки Стефанії Туркевич. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

«Серце Оксани» (1960) – опера, яка подолала непростий шлях для того, щоб її почули та побачили. Написана першою українською жінкою-композиторкою Стефанією Туркевич у Великій Британії, вперше поставлена у Канаді, композиція ще ні разу не виконувалась в Україні.

Лише через 60 років після написання ця композиція буде поставлена у Львові. Це стало можливим завдяки оцифруванню рукописів композиторки у співпраці родини композиторки та подружжя Павла і Ляриси Гуньків, що дало змогу у 2017 році «повернути» в Україну більшу частину творчого доробку С. Туркевич-Лукіянович.

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У 2020 році проєкт постановки дитячої опери «Серце Оксани» став одним із переможців конкурсу «Фокус на культуру» від Львівської міської ради.

У постановці задіяно понад 60 учасників, серед яких значну частину становлять діти (що цілком відповідає творчому задуму авторки): інструментальний ансамбль Академічного симфонічного оркестру Львівської національної філармонії, 8 солістів, дитячо-молодіжний камерний хор «ЖАЙВІР» та балетна школа-театр L.Stage.

Прем’єра дитячої опери С. Туркевич стане одним із перших кроків до відкриття творчої спадщини маловідомої, незаслужено забутої мисткині, творчість якої у радянські часи опинилася під забороною.

8 листопада відбудеться дві вистави опери: о 13.00 год та о 16.00 год. Квитки можна придбати у касі філармонії.

Також події транслюватимуться на офіційних YouTube-каналі філармонії та на Facebook-сторінці Львівської національної філармонії.

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