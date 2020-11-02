Під Львовом затримали контрабанду бурштину

Поблизу Львова правоохоронці викрили спробу незаконного вивезення за кордон більше 13 кг бурштину. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Так, у селі Солонка Пустомитівського району правоохоронці задокументували спробу незаконного вивезення близько 13,5 кг бурштину.

Водій мікроавтобуса Mercedes вивантажував із багажника мішки і відмовлявся сказати, чим вони наповнені. При цьому чоловік помітно нервував.

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Під час обшуків транспортного засобу, крім бурштину, виявили та вилучили ще й засоби зв’язку контрабандистів. За попередніми даними, дорогоцінне каміння транспортували з іншої області через територію Львівщини й хотіли вивезти за кордон.

Загальна вартість сонячного каміння становить понад 200 тисяч гривень.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 240-1 (незаконне видобування, збут, придбання, передача, пересилання, перевезення, переробка бурштину) ККУ.

Санкція статті передбачає покарання – штраф від 3000 до 10 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від двох до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Наразі правоохоронці встановлюють осіб, причетних до організації незаконного бурштинового бізнесу, а також інші деталі справи.

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Фото: прокуратура