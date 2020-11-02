Онлайн-продавцям підробленої техніки Apple «світить» до 12 років тюрми

Львівські правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо трьох зловмисників, які продавали підроблені ґаджети марки Apple. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Правоохоронці викрили на Львівщині організовану злочинну групу, яка займалась онлайн-продажем підробленої техніки Applе.

Встановлено, що троє зловмисників вели свій «бізнес» у мережі: продавали підроблені ґаджети, видаючи їх за оригінал.

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Загалом задокументовано 43 факти таких шахрайських дій. Горе-підприємці заробили на своїх клієнтах більше 300 тисяч гривень.

За цими фактами відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст. 190 (шахрайство, вчинене організованою групою) ККУ. За вчинене фігурантам загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Обвинувальний акт вже скеровано на розгляд суду, який і обиратиме покарання для шахраїв.

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