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Мешканця Яворівщини підозрюють у вбивстві 32-річної львів'янки

Ольга Денисяка

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Взяли під варту чоловіка, який напідпитку забив до смерті 32-річну жінку. Підозрюваному загрожує до 15 років неволі. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі обласної прокуратури.

 

Встановлено, що в одному з орендованих помешкань на вул.Патона 28-29 жовтня цього року між чоловіком та 32-річною жінкою під час вживання спиртного виник конфлікт, під час якого підозрюваний кілька разів вдарив жертву в голову.

Від отриманих травм потерпіла померла.

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За процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №2 повідомлено про підозру 33-річному жителю Яворівського району за вбивство уродженки Львова, тобто за кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство).

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування, яке здійснюють слідчі слідчого відділу Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області, триває. За вчинене чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

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