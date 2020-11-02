Майбутні офіцери-артилеристи проходять навчання на Яворівському полігоні

Майже 900 майбутніх офіцерів вдосконалюють свої практичні навички на Яворівському полігоні. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Національної академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного.

Цими днями у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки проходять військові навчання майбутніх офіцерів. Так, свої практичні навички тут вдосконалюють 900 військовослужбовців, понад 400 із них – це вихованці факультету ракетних військ та артилерії Академії сухопутних військ.

Так, третьокурсники спеціалізації «Управління діями підрозділів наземної артилерії» на посаді командирів артилерійської батареї виконували вогневі завдання штатним артилерійським пострілом.

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«Відбувається заняття вогневої позиції, підготовка елементів бойового порядку, командно-спостережних пунктів, вогневих позицій, підготовка до ведення вогню. В ході ведення оборонного бою командири батарей практично виконують вогневі завдання штатним артилерійським пострілом», – розповів старший керівник стрільби полковник Сергій Кохан.

Як зазначив офіцер-артилерист, для економії ресурсів під час виконання вогневих завдань використовуються 82-мм міномети і димові міни. Вони імітують роботу штатної артилерійської батареї Д-20 і Д-30.

Курсанти навчаються практично на посадах командирів батареї виконувати вогневі завдання із закритої вогневої позиції, коректувати вогонь, здійснювати пристрілку, переходити до стрільби на ураження.

«Ми перебуваємо на вогневій позиції мінометної батареї, де підготовлені міномети для ведення вогню із закритої вогневої позиції, розгорнутий пункт управління старшого офіцера батареї. З навчальною метою розгорнуті три варіанти цих пунктів, кожен з яких дає можливість майбутньому офіцеру повністю зрозуміти суть роботи старшого офіцера батареї та командира другого вогневого взводу на закритій вогневій позиції залежно від ведення бойових дій. Таким чином ми вчимо курсантів діяти по-бойовому за різних обставин, які виникають на полі бою з досвіду застосування артилерійських підрозділів в АТО/ООС», – зауважив полковник Сергій Кохан.

Перед польовим виходом майбутні офіцери в теорії вивчали управління діями артилерійських підрозділів, стрільбу і управління вогнем, тактику, інші спеціальні дисципліни. А тепер ці теоретичні знання закріплюють виконанням вогневих завдань на вогневих позиціях і на КСП підрозділу.

«Що стосується стрільби з міномета, то тут не має нічого складного у самому механічному процесі. Інша справа у ролі керівника зробити необхідні розрахунки. Необхідно досить багато часу на вирахування установок для стрільби, підготовку вогневої позиції, розгортання пунктів спостереження, прив’язки до місцевості тощо. Міномет – досить ефективна зброя, дуже маневрена і може уражати цілі за навісною траєкторією, але для влучного попадання в ціль потрібні точні розрахунки. Власне, у «полях» ми тренуємось це робити», – поділився враженнями третьокурсник Микола Поленєв.

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Фото: Академія сухопутних військ