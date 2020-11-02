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Якої погоди чекати на Львівщині 3 листопада?

Наталя Дуляба

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У вівторок, 3 листопада, у Львові та області синоптики прогнозують хмарну і дощову погоду. Про це Львівському порталу повідомили у регіональному центрі з гідрометеорології.

 

Вночі температура повітря становитиме 5-10 градусів тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до максимальної позначки +14°C. Вітер південний із переходом на північно-західний, 5-8 м/с.

Хмарно з проясненням, невеликий дощ. Вночі та вранці слабкий туман.

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