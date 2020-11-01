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У Львові затримали п’яного викрадача автомобіля

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У Львові патрульні виявили викрадений автомобіль, яким керував нетверезий чоловік. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі патрульної поліції Львівщини.

 

За даними відомства, 31 жовтня на лінію «102» надійшов виклик про водія, який керує транспортним засобом ВАЗ-21053 в стані сп’яніння. Зі слів заявника, він прямував з вулиці Раковського в напрямку вулиці Дунайської.

Підозрілий автомобіль зупинив екіпаж патрульної поліції. За кермом перебував 58-річний львів’янин з ознаками алкогольного сп’яніння. Також, автомобіль мав розбите вікно, а під кермом звисали дроти, що могло свідчити про його незаконне заволодіння.

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Водій не зміг дати чіткої відповіді чий це автомобіль і не мав документів при собі.

Патрульні також перевірили його на стан сп’яніння за допомогою пристрою Drager — результат 2,6 проміле.

Після оформлення адмінматеріалів встановили справжнього власникаавто. 22-річний молодий чоловік сказав, що запаркував автомобіль неподалік свого дому…

Відтак, порушник зізнався, що проник в автомобіль і завів його без ключа. Він хотів перегнати авто на своє подвір’я, а згодом отримати викуп.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу Сихівського відділу поліції. Власник написав заяву про викрадення..

Зловмиснику загрожує до п’яти років тюрми.

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