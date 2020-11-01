У Львові затримали двох квартирних грабіжників

Патрульні Львівщини за дві ночі затримали двох грабіжників, яких упіймали у чужих помешканнях. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

Перший випадок трапився в ніч з п’ятниці на суботу. Іноземці, які орендують квартиру на вулиці Братів Рогатинців повернувшись додому зрозуміли, що в помешканні хтось є. Вони одразу викликали патрульних.

Екіпаж негайно прибув на місце події і затримав невідомого з сумками на виході із вказаної квартири.

Реклама партнерів

45-річний львів’янин намагався винести особисті речі заявників. Поруч з ним виявили 5 тисяч гривень, які до того були в гаманці одного із потерпілих.

Затриманий не зміг пояснити своїх дій і як потрапив до помешкання. На місце події викликали слідчо-оперативну групу Галицького відділу поліції.

Другий випадок стався на вулиці Широкій вчора о 21-й годині. Патрульні приїхали на виклик «Грабіж з проникненням».

Виявилося, що 14-річна дитина та 90-річна бабуся почули, що у сусідній кімнаті хтось є. Заглянувши через шпарину, вони побачили невідомого, який нишпорив в шафах та все перевертав. Вони втекли до сусідів і викликали патрульних.

Екіпаж відреагував миттєво і вже за кілька хвилин затримав 56-річного львів’янина, який нишпорив у квартирі потерпілих.

Чоловік побачивши патрульних почав поводитися агресивно та кидатися пляшками.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу Залізничного відділу поліції. Чоловіка затримали. Зловмиснику загрожує відповідальність до чотирьох років тюрми.