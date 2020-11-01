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У Львові відзначили 102-гу річницю Листопадового чину

Андрій Котенський

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Львів святкує 102-гу річницю Листопадового чину. Сьогодні, 31 жовтня, на площі перед пам’ятником 100-річчю ЗУНР, що на вул. Городоцькій, 40, зачитали фрагмент із медійно-драматичного дійства «Момент і Чин» Юрія Андруховича, а опісля відбувся виступ хорової капели «Дударик». Про це Львівському порталу повідомили у песслужбі Львівської міськради.

 

Як відомо, скульптурну композицію українським бійцям Листопадового чину відкрили у Львові 2 роки тому, напередодні 100-ї річниці проголошення ЗУНР.

Автор пам’ятника — скульптор Володимир Цісарик.

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Довідка

Західноукраїнська Народна Республіка (ЗУНР) — важливий етап української державницької традиції ХХ століття. Ще з початку 1920-х років громадськість Галичини традиційно відзначає це свято щороку 1 листопада як День Листопадового чину. Державотворення ЗУНР було органічною частиною української революції 1917−1921 років, кульмінаційним моментом якої стало проголошення Злуки УНР і ЗУНР у єдину соборну державу 22 січня 1919 року на Софійському майдані у Києві.

Фото: ЛМР

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