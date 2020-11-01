У Львові авто врізалось у дерево. Водій загинув (відео)

У Львові в дорожньо-транспортній пригоди загинув водій. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДСНС України у Львівській області.

31 жовтня о 13:32 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на вулиці Повітряній, 24 водій автомобіля Opel Omega зіткнувся із деревом.

За даними відомства, 32-річний водій не впорався з керуванням, та врізався в дерево.

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Пожежно- рятувальним відділенням за допомогою гідравлічних ножиць надавалась допомога по деблокуванню тіла загиблого.

Також опубліковано відео, на якому видно, що водій на швидкості втрачає контроль над автомобілем і його заносить боком у дерево.

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Фідео: Варта1