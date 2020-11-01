У Краківці затримали контрабанду товарів

У міжнародному автомобільному пункті пропуску «Краківець» прикордонники спільно з працівниками митниці виявили контрабанду товарів майже на пів мільйона гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівського прикордонного загону.

У пункті пропуску «Краківець» під час прикордонно-митного огляду мікроавтобуса «Мерседес», яким наш краянин повертався з Польщі, виявили модулі до комутаторів, патч-корди та кабельні органайзери.

Вилучений товар оцінено на суму близько півмільйона гривень.

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