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У горах врятували двох львів’ян

Андрій Котенський

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На Івано-Франківщині рятувальники надали допомогу трьом туристам, які втратили орієнтування у гірській місцевості. Двоє із них були жителями Львова. Про це Львівському порталу повідомили у прессцентрі ДСНС України у Львівській області.

 

За даними відомства, 31 жовтня о 14:35 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що троє туристів:  серед яких були 23-річний та 21 – річний жителі Львова, рухаючись по гірському туристичному маршруту в районі озера Несамовите Яремчанської міської ради, не можуть самостійно повернутися з гір.

Молодих туристів застали зненацька складні погодні умови – випадання мокрого снігу та туман, від чого вони втратили орієнтування у місцевості і знесилившись не могли самостійно продовжувати рух. Заблукалих вдалося розшукати завдяки телефонному зв’язку.

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О 14:55 на пошуки туристів направили 4 рятувальників Ворохтянського пошуково-рятувального відділення – посту Заросляк.

О 16:20 виснажених туристів зустріли неподалік озера Несамовите, надали їм гарячий чай, медичної допомоги вони не потребували.

О 18:20 рятувальникм забезпечили супровід туристів до НСБ «Заросляк», де вони залишилися залишились на ночівлю.

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