У Львові на вулиці Залізничній патрульні затримали закладчика наркотиків. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львова.
За даними поліції, закладчика помітили біля надземного переходу над колією по вулиці Залізничній. Чоловік ховав наркотики біля дерева.
Під час перевірки підозрюваного у нього у сумці виявили згортки із амфетаміном.
22-річний львів’янин зізнався патрульним, що здійснює закладки наркотичних речовин і отримує за це гроші. Того дня, він сховав близько пів сотні таких пакунків.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу Залізничного відділу поліції та експерта.
Андрій Котенський