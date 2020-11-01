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Патрульні затримали закладчика наркотиків

Андрій Котенський

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У Львові на вулиці Залізничній патрульні затримали закладчика наркотиків. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львова.

 

За даними поліції, закладчика помітили біля надземного переходу над колією по вулиці Залізничній. Чоловік ховав наркотики біля дерева.

Під час перевірки підозрюваного у нього у сумці виявили згортки із амфетаміном.

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22-річний львів’янин зізнався патрульним, що здійснює закладки наркотичних речовин і отримує за це гроші. Того дня, він сховав близько пів сотні таких пакунків.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу Залізничного відділу поліції та експерта.

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