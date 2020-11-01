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На Львівщині горіла церква

Андрій Котенський

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У Щирці вогнеборці ліквідували пожежу у церкві Різдва Пересвятої Богородиці. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДСНС України у Львівській області.

За даними відомства, 1 листопада до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в селищі Щирець Пустомитівського району. На вулиці Золотогірська загорілася цегляна частина церкви Різдва Пересвятої Богородиці.

Як з’ясувалось пожежа виникла  в захристії церкви.

До ліквідації займання залучалось 9 одиниць спецтехніки та 32 чоловіки особового складу.

Внаслідок пожежі ніхто з людей не постраждав.

Причини виникнення займання встановлюють правоохоронні органи.

Церкву Різдва Богородиці зведено в XVI столітті. Вона унікальна завдяки архітектурному комплексу, до якого входять: стіна княжих часів, храм і дзвіниця під гонтом.

За даними місцевих жителів, нещодавно у церкві провели ремонт і у ці дні тривали розписи стін.

Фідео: Варта1

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