На Янівському кладовищі вшанували пам’ять Січових Стрільців і вояків УГА

Сьогодні, 1 листопада, у Львові відзначать 102-гу річницю проголошення Західноукраїнської Народної Республіки та вшановують пам’ять Січових Стрільців і вояків Української Галицької Армії. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

З цієї нагоди відбулися заходи на Меморіалі Українським Січовим Стрільцям на Янівському кладовищі. Участь у заходах взяли представники влади міста, духовенство, громадськість, студенти та викладачі Львівського національного університету ім. Івана Франка.

Учасники заходу поклали квіти до могил стрільців і спільно помолилися.

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Як відомо, у ці дні Львів відзначає 102-річницю створення ЗУНР.