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Зниклу у Калуші 16-річну дівчину знайшли на Львівщині

Андрій Котенський

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Поліцейські Івано-Франківщини розшукали безвісти зниклу 16-річну дівчину. Працівники поліції встановили, що неповнолітня з Калуша, перебуває у приятеля на Львівщині. Про це Львівському порталу повідомили у секторі комунікації поліції Івано-Франківщини.

 

За даними правоохоронців, 30 жовтня ввечері до Калуського відділу поліції надійшла заява від 37-річної місцевої мешканки. Стурбована жінка повідомила про те, що її неповнолітня дочка близько обіду пішла з друзями гуляти і додому не повернулася, а її мобільний телефон вимкнений.

На пошуки зниклої дівчини був орієнтований увесь особовий склад місцевої поліції, ювенальні поліцейські, працівники карного розшуку та небайдужі громадяни. Через декілька годин правоохоронцям вдалось розшукати дитину, яка перебувала у товариша аж у Львівській області. З нею все гаразд.

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На цей час з нею спілкуються працівники ювенальної поліції, встановлюють обставини чому дівчина втекла з дому.

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