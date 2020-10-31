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Потужна ДТП у Червонограді. Є загиблі

Андрій Котенський

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У Червонограді в дорожньо-транспортній пригоді загинуло двоє людей та ще одна особа зазнала травм. Про це Львівському порталу повідомили у ДСНС України у Львівській області.

 

За даними відомства, 31 жовтня о 08:38 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про ДТП у Червонограді на вул. Радехівській, 10. На дорозі не розминулися легковий автомобіль Mersedes та вантажівка Volvo.

Як з’ясувалось внаслідок ДТП загинули дві особи та ще одну було травмовано – пасажира автомобіля Mersedes. Потерпілого госпіталізовано до центральної міської лікарні Червонограда.

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До вивільнення тіл із понівечених авто залучали рятувальників.

Фото: ДСНС Львівщини

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