На Львівщині колишні правоохоронці та військові влаштували наркобізнес

На Львівщині група осіб – колишні правоохоронці та військові – налагодила схему придбання, зберігання та збуту наркотиків. Розповсюджували заборонений товар серед мешканців Стрийщини. Організатор групи вже затриманий. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управління Національної поліції у Львівській області.

Зловмисники налагодили схему збуту наркотиків на території Стрийського району.

Організаторами наркоугроповання виявилися 36-річний чоловік та 32-річна жінка. Спільники розповсюджували марихуану та амфетамін серед місцевих мешканців. До злочинної діяльності залучили ще двох чоловіків, які виконували роль наркокур’єрів.

Реклама партнерів

Окрім цього, встановлено, що змовники збували заборонений товар ще й військовослужбовцям однієї з частин Збройних Сил України та колишнім поліцейським.

Клієнти могли придбати наркотики за попередньою домовленістю з рук в руки та за місцем проживання наркоділків. Гроші за товар торгівці наркотиками приймали готівкою або переказом на банківські картки.

За фактами незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання та збуту наркотичних засобів, відкрито кримінальне провадження.

Оперативники провели 13 санкціонованих обшуків за місцем мешкання та у транспортних засобах фігурантів. Під час заходів виявлено та вилучено марихуану та амфетамін, електроні ваги, зброю та набої до неї, комп’ютерну техніку, банківські картки та гроші.

Наразі одного з організаторів злочинної групи затримано. Йому та трьом його спільникам слідчі поліції Львівщини вже вручили підозри. За оборудки з наркотичними засобами та психотропними речовинами змовникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев’яти до 12 років з конфіскацією майна.