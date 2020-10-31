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Львівські пластуни підняли синьо-жовтий стяг над Меморіалом Небесної сотні

Андрій Котенський

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Львів святкує 102-гу річницю проголошення Західноукраїнської Народної Республіки. Напередодні знаменної дати пластуни підняли Державний Прапор над Меморіалом пам’яті Героїв Небесної сотні. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської мерії.

 

Музичний супровід церемоніалу забезпечив оркестр Львівського державного університету внутрішніх справ.

До слова, традицію підняття синьо-жовтого стяга над Меморіалом пам’яті Героїв Небесної сотні заклали цьогоріч у День прапора, 23 серпня.

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З того часу кожної суботи о 15:00 його піднімають представники різноманітних структур міста — пожежники, нацгвардійці, поліцейські, курсанти університетів тощо.

Фото: ЛМР

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