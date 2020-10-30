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В Україні від коронавірусу помер ще один мер

Андрій Котенський

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Міський голова Новгорода-Сіверського Олег Бондаренко помер в обласній лікарні Чернігова. У чоловіка була двобічна пневмонія і діагностований коронавірус. Про це Суспільному повідомив головний лікар обласної лікарні Андрій Жиденко.

 

Чоловіка госпіталізували в ніч з вівторка на середу у важкому стані. Спочатку він був на кисневій терапії, 28 жовтня Олега Бондаренка підключили до апарату штучної вентиляції легень.

У нього було уражено 80% легень.

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Нагадаємо, Олег Бондаренко очолював Новгород-Сіверський з 2015 року. На місцевих виборах 25 жовтня його переобрали на другий термін. Йшов на посаду від партії «Рідний дім».

Як відомо, від ускладнень коронавірусу також помер чинний міський голова Борисполя Анатолій Федорчук. Про це йдеться у регіональному Telegram-каналі Міністерства охорони здоров’я.

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