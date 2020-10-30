У Львівській філармонії відбудеться прем’єра дитячої опери

У Львівській національній філармонії імені Мирослава Скорика вперше в Україні прозвучить дитяча опера «Серце Оксани» першої професійної композиторки Стефанії Туркевич. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

«Серце Оксани» (1960) – опера, яка подолала непростий шлях для того, щоб її почули та побачили. Написана першою українською жінкою-композиторкою Стефанією Туркевич у Великій Британії, вперше поставлена у Канаді, композиція ще ні разу не виконувалась в Україні!

Лише через 60 років після написання ця композиція буде поставлена у Львові!

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Це стало можливим завдяки оцифруванню рукописів композиторки у співпраці родини композиторки та подружжя Павла і Ляриси Гуньків, що дало змогу у 2017 році «повернути» в Україну більшу частину творчого доробку С. Туркевич-Лукіянович.

У 2020 році проєкт постановки дитячої опери «Серце Оксани» став одним із переможців конкурсу «Фокус на культуру» від Львівської міської ради.

У постановці задіяно понад 60 учасників, серед яких значну частину становлять діти (що цілком відповідає творчому задуму авторки): інструментальний ансамбль Академічного симфонічного оркестру Львівської національної філармонії, 8 солістів, дитячо-молодіжний камерний хор «ЖАЙВІР» та балетна школа-театр L.Stage.

Прем’єра дитячої опери С. Туркевич стане одним із перших кроків до відкриття творчої спадщини маловідомої, незаслужено забутої мисткині, творчість якої у радянські часи опинилася під забороною.

«Серце Оксани» – це захоплива історія про дівчинку Оксану та її двох братиків Романа і Влодка, сповнена пригод та випробувань. Головна героїня Оксанка розшукує рідних братів, яких забрав у своє царство Цар Ох через їх неповагу і непослух. Дівчинка намагається знайти братиків і звертається за допомогою до Зірок, Вітру, Місяця та Сонечка. Для того, аби здобути їх прихильність, вона робить їм подарунки: Вітру віддає черевички, Зіркам – стяжечки, а Місяцю – свої коси. Однак жоден з них не допоміг дівчинці. Тоді Оксанка звертається до Сонечка, жертвуючи найціннішим – серцем.

Сонечко привело героїню до Царя Оха, який погодився відпустити братів додому, однак холод сестри налякав хлопців, тому вони попросили Царя віддати серце дівчини. Це їм вдається після відгадування двох загадок, після чого діти повертаються додому.

Квитки можна придбати у касі філармонії.

8 листопада відбудеться відразу дві вистави: о 13:00 та о 16:00.

Також події транслюватимуться на офіційних YouTube-каналі філармонії та на Facebook-сторінці Львівської національної філармонії.