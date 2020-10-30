Сімейним лікарям підвищать виплати за декларації з пацієнтами

Кабінет Міністрів прийняв рішення підвищити з 1 листопада виплати лікарям первинної медичної допомоги за кожну укладену з пацієнтом декларацію Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає пресслужба відомства.

Зокрема, виплати сімейним лікарям піднімуть з нинішніх 600,48 грн на рік до 651,60 грн на рік.

«Вчора уряд прийняв достатньо важливу постанову, яка стосується внесення змін до Програми медичних гарантій. Зокрема, ми збільшили капітаційну ставку для сімейних лікарів. Це ставка, яку сплачує держава сімейному лікарю за кожну укладену декларацію з пацієнтом. Раніше вона становила 600,48 грн, а тепер становитиме 651,60 грн на рік. Так, якщо лікар уклав з пацієнтами, наприклад, 1 800 декларацій, то додатково заклад отримуватиме в середньому 7 650 грн на місяць. Сума виплати лікарю залежатиме від умов колективного договору кожного окремого медзакладу», – зазначив очільник МОЗ.

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За словами міністра, таке підвищення пов’язане зі значним зростанням навантаження на лікарів первинної ланки через епідемію COVID-19.

«Для нас дуже важливо підтримати сімейних лікарів у цей нелегкий час, зокрема фінансово. Принагідно я би хотів подякувати їм за важку щоденну роботу», – додав Максим Степанов.

Нагадаємо, наразі медикам, які працюють з хворими на COVID-19, виплачуються до 300% надбавок до заробітної плати. Окрім цього, з 1 вересня поточного року уряд підвищив заробітну плату усім медичним працівникам.

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