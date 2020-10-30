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Де і коли у Львові працюватимуть екобуси. Графік на листопад

Наталя Дуляба

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Екобуси продовжують приймати від львів’ян використані батарейки та лампи, які потім відправляють на утилізацію. Для зручності мешканців такі машини працюють у всіх районах міста, а також у Винниках, Брюховичах і Рудному. Про це Львівському порталу повідомили в ДП «Боднарівка».

 

Одна особа може безкоштовно здати на переробку до 10 кг батарейок, не більше 5 ртутних термометрів, а також 10 люмінесцентних ламп.

Всі використані лампи, батарейки та інші небезпечні прилади просять приносити в упаковках виробника чи в іншій безпечній тарі.

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Графік стоянок екобуса на листопад:

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