Власників нежитлової нерухомості звільнили від податку за виробничі приміщення

До Податкового кодексу України внесли зміни. Зокрема, фізичних та юридичних осіб звільнили від податку на нерухомість за виробничі приміщення. Про це на сторінці у Facebook повідомила підприємиця Руслана Римарська, передає Львівський портал.

За словами підприємиці, раніше від такого податку звільняли лише виробничі приміщення, які належать промисловим підприємствам.

«Ми три роки підряд щороку оскаржували в суді рішення податкових органів ДФС/ДПС щодо нарахування податку на нерухомість за виробничі приміщення! До цього часу податковий кодекс звільняв від цього податку виробничі приміщення, але тількі ті, котрі належать промисловим підприємствам. Якщо виробниче приміщення належить фізичній особі – плати податок, навіть якщо ти його використовуєш за призначенням», – написала Оксана Римарська.

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Підприємиця додала, що це питання найбільш болісне саме для мікро та малих бізнесів, котрі можуть діяти як ФОПи та не мати у власності «промислового підприємства».

Згідно з інформацією розміщеною на сайті ДПС у Черкаській області, з урахуванням внесених змін об’єкт нерухомості має одночасно відповідати таким ознакам:

будівля промисловості має відповідати (бути класифікована) групі «Будівлі промислові та склади» (код 125) Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000;

будівля промисловості має використовуватися суб’єктом господарювання протягом звітного (податкового) періоду за призначенням у господарській діяльності;

основний вид діяльності суб’єкта господарювання згідно з реєстраційними даними має бути класифікований у секціях В – F КВЕД ДК 009:2010;

будівля промисловості ( у т.ч. її частина) протягом звітного (податкового) періоду не має бути здана в оренду, лізинг, позичку іншим суб’єктам господарювання.

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