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В Укрзалізниці обіцяють до весни не підвищувати ціни на квитки

Вероніка Рой

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«Укрзалізниця» до кінця першого кварталу 2021 року не планує підвищувати тарифи на пасажирські перевезення. Про це заявив директор філії «Пасажирська компанія» УЗ Олександр Перцовський на брифінгу, передає «Радіо Свобода».

 

«Жодних підвищень цього року не планується, аж до першого кварталу наступного року. Ми наразі в дискусії і розглядаємо варіант, що з другої половини наступного року, з другого кварталу можлива певна індексація цін на пасажирські перевезення», – сказав Перцовський.

Він додав, що фінального рішення щодо тарифів на наступний рік ще немає.

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За його словами, компанія також із 1 листопада на майже 15% знизить вартість квитків на місця у вагонах першого класу швидкісних поїздів класу «Інтерсіті», щоб, як він висловився «не перевозити повітря».

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