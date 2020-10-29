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На Сокальщині чоловіка вбило електричним струмом

Вероніка Рой

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У середу, 28 жовтня, у Сокальському районі 53-річному районі чоловіка вбило електричним струмом. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

В одному із сіл Сокальського району у приміщенні електропідстанції було виявлене тіло чоловіка без ознак життя. На місці події працювали правоохоронці.

Попередньо було встановлено, що 53-річний мешканець району загинув внаслідок нещасного випадку – від ураження електричним струмом.

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За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою «нещасний випадок».  Проводиться досудове розслідування, поліцейські встановлюють обставини події.

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